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Военное обозрение

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Глава «Атомфлота» назвал сроки передачи заказчику четвёртого атомного ледокола «Якутия» проекта 22220

Глава «Атомфлота» назвал сроки передачи заказчику четвёртого атомного ледокола «Якутия» проекта 22220

Ледоколы проекта 22220 строятся для работы на Северном морском пути.

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