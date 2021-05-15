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США двойных стандартов: к какому сроку приговорили преподавательницу, переспавшую с тремя учениками

США двойных стандартов: к какому сроку приговорили преподавательницу, переспавшую с тремя учениками

Довольно интересная ситуация сложилась в США во время пандемии. Казалось бы, большинство школ было до определенного времени закрыто, и сношения между учениками и их горячими (или не очень) преподавательницами должны были свестись к минимуму.

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