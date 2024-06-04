Смирнов: В ОП Украины признались о том, кто реально правит страной

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов во время общения с РИА Новости прокомментировал слова представителя ОП Украины о консультациях с государствами Запада относительно легитимности политической элиты страны.
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