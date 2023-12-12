Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются

В последнее время всё активнее укрепляются неофициальные связи. Вначале в Нью-Дели и Ченнаи, а потом и в Мумбаи открылся экономический и культурный центр Тайваня, который де-факто считается его консульством.
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