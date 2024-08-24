РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Израиль НИКОМУ ИЗ СОСЕДЕЙ НЕ ДАСТ ЖИТЬ СПОКОЙНО и В МИРЕ... А Палестину Израиль наметил вообще уничтожить, как госуда...Нетаньяху заявил,...
  • Игорь Овчаренко
    Да нам то  это абсолютно  безразлично.И писать об этом нет нужды.Неизвестная форма...
  • Влад Владимиров
    Медиалица эти - это же уже не маленькие детки... Дееспособность  их позволяет за всё подобное уже тут самим им отвеча...Ульянов заявил, ч...

Нейрохирурги в Москве удалили опухоль головы размером с яблоко

Нейрохирурги в Москве удалили опухоль головы размером с яблоко

ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин Руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов рассказал о наиболее тяжелых операциях, которые проводились в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх