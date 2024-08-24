Нейрохирурги в Москве удалили опухоль головы размером с яблоко

ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин Руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов рассказал о наиболее тяжелых операциях, которые проводились в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.
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