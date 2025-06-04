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Царьград

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"Давно об этом говорим. Пора": Рогозин подсказал, как бороться с вражескими дронами

"Давно об этом говорим. Пора": Рогозин подсказал, как бороться с вражескими дронами

ВСУ изменили тактику применения БПЛА, создавая новую угрозу, требующую срочных военных и военно-технических мер, считает сенатор, экс-вице-премьер и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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Сергей
УНИЧТОЖИТЬ центр принятия решений в лонДОне!!!! ВМЕСТЕ С ПОГАНЫМ ОСТРОВОМ И папой карлой-3
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17 час.
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