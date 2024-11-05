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В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за участие в СВО

В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за участие в СВО

Куштепинский районный суд по уголовным делам в Ферганской области Узбекистана приговорил 51-летнего жителя к пяти годам лишения свободы за его участие в военном конфликте на Украине, где он воевал на стороне российских войск.

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Eduard
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