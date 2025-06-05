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Царьград

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Роспотребнадзор начал расследовать причину отравления детей в поезде. Обнародована предварительная версия

Роспотребнадзор начал расследовать причину отравления детей в поезде. Обнародована предварительная версия

Роспотребнадзор инициировал расследование после отравления восьми детей норовирусной инфекцией в поезде Екатеринбург-Анапа.

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