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«Фонтанка.ру»: женщина в Петербурге сообщила о найденном в подъезде РПГ

Подъезд в одной из многоэтажек на улице Культуры в Петербурге стал объектом интереса для полиции после того, как жительница обнаружила на лестничной клетке подозрительный объект, очень сильно похожий на гранатомет.

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