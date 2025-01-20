Список жизненно необходимых лекарств расширили

Перечень обновили наименованиями и лекарственными формами для лечения больных с различными онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии