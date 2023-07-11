Появилась робкая надежда, что Путин будет наводить порядок в исте́блишменте...

Путин встречался с Пригожиным — Песков. Подробности: ▪️На встрече Путин дал оценку действиям ЧВК «Вагнер» в ходе СВО и по поводу 24 июня; ▪️Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство и применение их навыков; ▪️Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину; ▪️Пресс-секретарь президента РФ добавил, что встреча длилась 3 часа, других подробностей раскрывать не стал.