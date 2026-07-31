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Strategy Inc. отчиталась за II квартал 2026 года: ротация долга и резерв в $3,75 млрд

Strategy Inc. отчиталась за II квартал 2026 года: ротация долга и резерв в $3,75 млрд

Компания Strategy Inc. (бывшая MicroStrategy), крупнейший институциональный держатель биткоина и первая в мире корпоративная компания с биткоин-казначейством, представила финансовые отчеты за второй квартал 2026 года.

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