Strategy Inc. отчиталась за II квартал 2026 года: ротация долга и резерв в $3,75 млрд

Компания Strategy Inc. (бывшая MicroStrategy), крупнейший институциональный держатель биткоина и первая в мире корпоративная компания с биткоин-казначейством, представила финансовые отчеты за второй квартал 2026 года.
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