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Царьград

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Минобороны сообщило о 19 сбитых дронах над тремя регионами России

Минобороны сообщило о 19 сбитых дронах над тремя регионами России

Силы ПВО уничтожили над территорией России 19 БПЛА за ночьСегодняшней ночью украинские военные попытались атаковать Краснодарский край, Крым и Брянскую область.

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