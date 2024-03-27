Новым вице-мэром Барнаула может стать один из лучших специалистов в дорожной отрасли

Андрей Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой" Новым вице-мэром Барнаула может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.
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