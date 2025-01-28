Власти Курска обещали расследовать, куда пошли деньги на краеведческий музей

Ситуация с расходованием почти полумиллиарда федеральных средств при выкупе здания для областного краеведческого музея и планировании в нем работ требует детального разбора, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 28 января в своем Telegram-канале.
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