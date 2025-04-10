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Царьград

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Восстановление аэропортов Донецка и Мариуполя: 6 млрд рублей за 2 года

Восстановление аэропортов Донецка и Мариуполя: 6 млрд рублей за 2 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах по восстановлению аэропортов в Донецке, Мариуполе и Мелитополе.

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