Пока интернет гудел на фоне слухов про 4 выпущенных из невельского котла бригады ВСУ, реальность оказалась куда проще.
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Пока интернет гудел на фоне слухов про 4 выпущенных из невельского котла бригады ВСУ, реальность оказалась куда проще.
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