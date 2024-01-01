Суд отказал в гражданском иске к Ивлеевой

лл

лина любимцева

Судейский корпус нужно еще хорошенько подчистить. Если подобные извращенцы существуют в любой сфере, почему их не может быть в судейской? Вот и подсуживают "своим" ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ЯВНО ИСТЕЦ ПРАВ и дело беспроигрышное. Как в данном случае.