Русская весна
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Русская весна

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Суд отказал в гражданском иске к Ивлеевой

Суд отказал в гражданском иске к Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отказал предпринимателю и лидеру религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой на десять миллионов рублей, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Судейский корпус нужно еще хорошенько подчистить. Если  подобные извращенцы  существуют  в любой сфере, почему их не может быть в судейской? Вот и подсуживают &quot;своим&quot; ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ  ЯВНО ИСТЕЦ ПРАВ и дело беспроигрышное. Как в данном случае.
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