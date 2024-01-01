Савеловский суд Москвы отказал предпринимателю и лидеру религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой на десять миллионов рублей, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Суд отказал в гражданском иске к Ивлеевой
Комментарии
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лл
лина любимцева
Судейский корпус нужно еще хорошенько подчистить. Если подобные извращенцы существуют в любой сфере, почему их не может быть в судейской? Вот и подсуживают "своим" ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ЯВНО ИСТЕЦ ПРАВ и дело беспроигрышное. Как в данном случае.
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