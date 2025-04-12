Формула-3. Бахрейн. Цолов выиграл спринт, Слэйтер – 2-й в дебютной гонке, лидер сезона Камара – 12-й

Пилот «Кампоса» Никола Цолов выиграл первую гонку «Формулы-3» в Бахрейне с пятой стартовой позиции. Фредди Слэйтер из «Эй-Ай-Экс Рейсинг», проводящий свой первый этап на данном уровне, до финиша давил на Цолова, но остался на второй строчке, третье место занял гонщик «АРТ» Туука Тапонен.