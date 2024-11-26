Французский букмекер высмеял Сафонова за ошибку в матче с «Баварией», выложив фото случайного человека. Твит собрал больше тысячи лайков за 40 минут

Матвея Сафонова высмеяли в твиттере из-за ошибки в матче против «Баварии» в ЛЧ. На 38-й минуте голкипер «ПСЖ» попытался кулаками выбить мяч после навеса «Баварии» с углового, но не смог сделать это должным образом.