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Зеленский заявил о новом плане контрнаступления ВСУ

Зеленский заявил о новом плане контрнаступления ВСУ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о наличии у страны плана нового контрнаступления. Однако при этом отметил необходимость получения большего количества западного оружия, сообщает Bild.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Непонятно, на что верховный коксонюхающий рассчитывает? Настричь бабла и свалить в какую-нибудь нору? Достанут, или мы или свои же &quot;партнёры&quot;. Очередная попытка завалить мясом наши позиции - глупо, &quot;мясоперерабатывающая промышленность&quot; в зоне СВО работает как надо. Рассчитывает, что к лету подтянутся НАТО-овечьи войска - может быть, но сильно сомнительно, такие вещи делаются втихаря, а не трубят из каждого утюга. Рассчитывает, что &quot;на переправе коней/коня менять не станут&quot;? Поменяют, он и глазом моргнуть не успеет, в одно ухо влетело из другого, вместе с мозгами вылетело... или успеет, если душить или травить будут.
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