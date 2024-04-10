Зеленский заявил о новом плане контрнаступления ВСУ

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Непонятно, на что верховный коксонюхающий рассчитывает? Настричь бабла и свалить в какую-нибудь нору? Достанут, или мы или свои же "партнёры". Очередная попытка завалить мясом наши позиции - глупо, "мясоперерабатывающая промышленность" в зоне СВО работает как надо. Рассчитывает, что к лету подтянутся НАТО-овечьи войска - может быть, но сильно сомнительно, такие вещи делаются втихаря, а не трубят из каждого утюга. Рассчитывает, что "на переправе коней/коня менять не станут"? Поменяют, он и глазом моргнуть не успеет, в одно ухо влетело из другого, вместе с мозгами вылетело... или успеет, если душить или травить будут.