СК начал проверку после смерти ученика 5-го класса в красноярской школе

В понедельник, 21 апреля, в одной из школ города Красноярска скончался 12-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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