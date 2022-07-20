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Онколог рассказал о неожиданном симптоме рака желудка

Онколог рассказал о неожиданном симптоме рака желудка

Рак может проявляться по-разному в зависимости от типа пораженной клетки или органа. На начальных стадиях рак желудка дает настораживающие признаки, связанные с кожной сыпью, которая проявляется на лице, отмечает врач-онколог Андрей Воробьев.

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