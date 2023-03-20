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Бойцы российской армии с берега Днепра предложили ВСУ сложить оружие

Бойцы российской армии с берега Днепра предложили ВСУ сложить оружие

Бойцы ВС РФ с берега Каховского водохранилища, которое является частью Днепровского каскада, впервые с начала специальной военной операции по защите Донбасса предложили подразделениям ВСУ прекратить сопротивление и сложить оружие.

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