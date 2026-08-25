В Тернополе спецназ вывез сотрудника ТЦК с места конфликта на броневике

В Тернополе на месте столкновения между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) появились бронетехника, полицейские в полной защитной экипировке и бойцы спецназа.
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