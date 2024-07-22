МИД Китая не стал комментировать выход Байдена из президентской гонки в США

МИД Китая не комментирует внутриполитические процессы в США, в том числе выборы. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала выход президента США Джо Байдена из президентской гонки в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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