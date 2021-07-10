Баграм наш

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБаграм наш Невозможно слушать бред разного рода аналитиков о событиях в Афганистане. Рассказываю, как всё обстоит на самом деле.Вернуться к статье6212НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEd RedДай Бог и им и нам мир дома и печальки пиндосииSISergey IvanovПрекрасный ход американцев! Сделали вид, что удрали- и подсунули русским наживку: Баграм. Ну, а русский дурень ее и заглотил! Да еще и с видом победителя! Хоть и повис теперь на чужом крючке. Теперь русские снова увязнут в Афгане- как уже было. Помните? И снова мы будем гнать туда эшелоны «помощи», а взамен получать от благодарных афганцев «груз-200». Но это будет потом. А сейчас наши доблестные дипломаты и бесстрашные воины бодро отчитываются, как ловко они обхитрили тупых американцев. Ну, и готовят карманы для «суточных», «боевых» и прочих таких вкусностей. То, что все это будет за счет русского мужика- их не заботит. Русский мужик и нужен для того, чтобы в нужное время подставлять свою спину.Анна ЛисовскаяМожет я, что-то пропустила, но где твои глаза увидели, что Россия собралась вернуться в Афганистан и поставить там ВКС?Александр ЛисовскийЯ думаю там не глупее Вас специалисты сидят и разберутся , где и кого нам защищать. Когда то "горбатый " сделал ошибку, не добив врага вывел наш военный и гражданский контингент из Афганистана . Специалисты говорили , что требуется не более двух , трёх лет для полного восстановления афганской армии и народной власти . Тогда бы этих проблем не было бы . Теперь придётся договариваться даже с талибами . Вот она хвалёная американская демократия в действии. Для нас сейчас важнее Белоруссия и пока нам повезло там с президентом.Виктор ВНда... Мужик ты тупой? Где ты увидел, что Лавров с талибами договаривается? Если ни где, откуда дровишки?SISergey IvanovОни- то, конечно, не глупее. И прекрасно во всем разобрались. Специалисты, как- никак. Только не для нас старались. Для себя, любимых. А Россия? А русский народ? - Да плевать! -Я сколько мог унес и в Швейцарском банке припрятал. А вы там, голодранцы, можете хоть весь интернет кипятком обоссать!! Плевать я хотел и на вас, и на Россию!SISergey IvanovНу, а ты- то сам, богом обиженный, хоть интернетом умеешь пользоваться? Ну, так набери в Гугле «талибы встретились с лавровым в москве» Я бы и ссылку дал, да не проходят в комментах ссылки. Ты уж сам постарайся.Александр ЛисовскийСразу видно интеллигентного человека.Gennady SokolovskyТебе, комментатор, годков-то сколь??!!Леонид"В каком полку служили?" (С)Игорь КузнецовИронию воспринял, надо бы в конце добавить "улыбочку" :-) Написать "богом обиженный" мог только интеллигент - Бог с со строчной буквы.Александр _А зачем нам база в Афганистане? Не проще из Таджикистана и Узбекистана бомбить и не подвергать опасности наших военных на земле?Николай ПетровБазы нужны везде.Александр ЛисовскийА кого это ты собрался бомбить с территории другого государства ?SISergey IvanovТолько учти: За базы надо платить. Если из твоего кармана- то мне плевать. Пусть будут.Николай ПетровНе будешь кормить свою армию, придётся кормить чужую.SISergey IvanovСвоей армии найдется служба на своей земле. Или кому- то очень хочется повторить советский (а теперь уже и американский) эксперимент? Да ради бога! Только, извините, за ваш счет, господа интернет- идиот- патриоты.NVS66 SergeiShulepovЗа свои деньги базы содержи везде, или хоть одну туристическую.ТавладаТаджикистан и Узбекистан разрешений не дадут. Оно им надо в чужой конфликт втягиваться? Бомбы-то как в одну сторону летят, так и в другую.Игорь КузнецовЗдесь надо учесть что и из Каспия ударили по территории Сирии "Калибрами". Будет межправительственное соглашение как с Асадом - будем "бомбить с территории другого государства". Опять же ОДКБ - «Ташкентский пакт». Таджикистан член этой организации.Любовь МаловаДело в том,что Афганистан граничит с Узбекистаном,Туркменией, Таджикистаном, Китаем и с Индией (точнее оспариваемой Индией, КНР и Пакистаном территорией Кашмир).Так что база в Афгане это хороший контроль за всеми этими территориями.Так же в случае чего России придется защищать Таджикистан и Узбекистан как союзников по ОДКБ.И не лучше ли,чем ввязываться в войну,следить за ситуацией непосредственно в гуще событий? Ну и следить за регионом,в котором,по мнению некоторых аналитиков,вполне может развязаться новая мировая,тем более,что предположительно Пакистан имеет ЯО.Ну и из Афгана сильно прет наркотрафик,так что контроль за ним,чтобы наркота через Таджикистан не попадала в Россию тоже дело нужное и важное.Тут проблема в том,что в Афгане очень мало плодородной земли и там почти ничего не растет.Афганцы могут наниматься только животноводством,но на этом много ни люди,ни страна не заработают.А вот опиумный мак там растет хорошо,потому для бедного природными ресурсами Афгана это способ выжить.Есть и наркокартель Афгана и Таджикистана.Поэому,чем ловить наркоторговцев на границе Таджикистана или России,лучше следить за этой контрабандой непосредственно в Афгане и пресекать ее на месте.Но главное - это контроль над Индийским океаном.А это значит держать под контролем огромную территорию.Александр ЛисовскийНу во первых: " Калибры " стоят очень дорого , а мы не самые богатые и стрельнули тогда , что бы показать что они у нас есть. Ну и потом горы это не пустыня , тут особенно не постреляешь , да и ОДКБ это не стимул входящего в него государства , для проведения военных действий без его согласия . А я даже очень сомневаюсь , что Таджикистан решиться на такое действо , а РФ тем более . Россия не СССР у неё такого запаса прочности нет . Тут надо Донецку и Приднестровью помогать , Крым укреплять , да и деньги текут рекой на Запад.Игорь КузнецовВы правя, "Калибры" дорогие и надо выбирать цели для удара. Я привёл удар из Каспия для того, чтобы показать - можно уничтожать ультраисламистов-боевиков и из-за пределов государства (Сирии в данном случае). США тоже так делают. В этом можно брать с них пример. СССР к концу правления Брежнева потерял главное - государственную идеологию. Говорить о "запасе прочности" в савнении с Россией 2020 годов - достаточно сложно, в том числе и в экономическом плане. Эффективность использования бюджетных средств и рациональное их распределение сейчас выше.Александр ЛисовскийТолько где этот бюджет , если в РФ менее 1% людей имеют около 80 % всего национального достояния . Читал в АИФ , что по приблизительным подсчётам, только не самый богатый российский бизнесмен, г-н Абрамович потратил на личные нужды за 25 лет сумму равную не менее 350 млрд долларов . А эффективное использования можно увидеть в небольших российских городах , где зачастую у людей вообще нет никакой работы ,а в городе ни одного действующего предприятия . Если даже гордость нашего вооружения - концерн " Калашников " купил недавно солист англоязычной рок - группы, всего за 1 млрд РУБЛЕЙ . Это Вы называете эффективное использование бюджета . Да его вообще не было с конца 80 года.Александр ЛисовскийПора бы уже забыть все эти, несоответствующие времени изречения . Кормить пора своих людей , а то и в армию брать будет некого . Ежегодно из страны уезжают 400 тысяч, лучших в основном её граждан , а возвращаются менее 1/5 .Николай ПетровУезжают иуды.Игорь КузнецовТрудно с Вами не согласится, неравенство в доходах граждан (децильный коэффициент) у нас просто запредельное. Только следует разделить доходы и активы. "Наследие" 90-х нас "давит" и не так просто от него избавится. Ещё один момент - госчиновники-управленцы в компаниях имеют доходы, которые в тысячи и сотни тысяч превышают оплату труда рядового работника этих компаний. Это отдельный вопрос. Если, например, управленец заработал на сбыте, кому нужно выплачивать премию (хотя бы 10% от суммы сверхнормативной прибыли)? Всем понемногу? Заинтересованность работника - производительность его труда. Относительно "небольших российских городов" - это было всегда. В СССР одно предприятие "системообразующее". Господдержка обеспечена, даже если оно убыточное. Сейчас другое время, например как "стройка века" - БАМ. Сколько уехало туда молодых и не очень людей. Много осели там и живут. Примерно так сегодня у нас - хочешь работать и зарабатывать - "подними попу" и ищи своё место там, где есть нужда в работниках.Александр ЛисовскийВы лично , когда нибудь мотались по стране , для того что бы прокормить семью , дать детям образование и помочь устроить их будущее ? В советское время я занимался микроэлектроникой , разрабатывал микросхемы . СССР занимало на мировом рынке 3-4 место . Теперь дошли до того , что почти все приборы покупаем. Не будут продавать и станет ВСЁ. Я вынужден был 14 лет отработать в фирме " Сименс " в длительных командировках по всему миру и только последние 4 года в Латвии , где когда то жил и работал 20 лет и в Москве , где живу с супругой сейчас . Дети живут по разным странам . Разве это нормальная и достойная для советского человека жизнь . На этот же БАМ люди в основном ехали заработать и возвращались домой . Прокормить и дать образование детям - такой проблемы у нас даже близко не стояло . Иногда выгоднее какое то время датировать " слабое " предприятия , чем платить людям пособие и растить лодырей не привыкших работать. Я уже на пенсии и меня ни за какие деньги не заставишь работать . Иногда консультирую по тем вопросам , которыми долго занимался , и то по личной просьбе бывших коллег . Человеку стоит прожить небольшой срок без работы и ему уже сложно трудиться .Александр ЛисовскийКстати один мой знакомы постоянно ездил командировки в Афганистан в течении 6 лет . Занимался электрификацией и ходил там везде свободно . Он рассказывал , что в там была практически партизанская война и то в основном на границе с Пакистаном и западных районах. Перед выводом нашего военного контингента , почти все уже контролировала афганская армия . И если бы не предательство Горбачёва , там через несколько лет можно было бы выводить наших военных безболезненно для страны и рядом с нами был бы не враг, а союзник .Игорь КузнецовМожно и так рассматривать ситуацию, но там было не всё так просто. О предательстве Горбачёва всё известно. Вывел Грачёв с его подачи наших из ГДР в поле. А можно было с ФРГ договориться что сначала новая инфраструктура у нас, потом поэтапный вывод войск. То же и с Афганистаном - нужно было оставить военные базы с ограниченным контингентом. На переходный период - лет на 50.Александр ЛисовскийКонечно задним умом мы все хороши . А вообще то кто наш когда спрашивал ? Правда в 1978 году нам как то раздали анкеты с основным вопросом : что вы думаете об улучшении элекроники в СССР . По союзу их было роздано , как нам сказали, около полумиллиона таких анкет . Не знаю как они их анализировали , но наш институт получил через год 6 миллионов долларов на закупку импортной аппаратуры , а через несколько лет мы уже получали точный её аналог сделанный в СССР. А 80 годы были вообще уникальные для нашей промышленности и науки . Над одной темой иногда работало до 3-4 научных центров и потом по конкурсу определяли лучшие . Вся наша "современная " военная техника была создана именно в то время и сейчас лишь переведена на новейшую электронику и материалы , которых тогда не было. Сами технологии с 80 годов , а гиперзвуковые ракеты были разработаны ещё в середине 70 лет на кафедре в МВТУ , но тогда у Челомея не было таких термостойких материалов . Я недавно прочитал в АИФ , что ежегодно из России уезжает на Запад в среднем 400 тысяч человек и думаю , что это в основном лучшие и грамотные специалисты , а взамен получаем разнорабочих из Востока.Игорь КузнецовЯ работал на ЭВМ и ПЭВМ как раз с середины 80-х. Могу сравнивать их характеристики. Да, у нас в ЦКБ была совсем другая техника, на другом "железе", с другой производительностью. Затраты в ВПК мало кто считал затраты. Отсюда 3-4 параллельных разработки. Потом я стал работать в ВУЗе - убожество. Ради интереса модернизировали, например, "Наири-4" (если знаете что это такое). Потом "Искра-226" - вроде бы стали понимать роль ПЭВМ, но поздно. РС ушли далеко вперёд. Так и осталось - для массовой публики РС, для "войны" другая техника. Относительно "наследия" советского ВПК не спорю, заделов было много сделано, многие разработки у нас просто взяли в 90-х как победители в "холодной войне". Но прототипы это не рабочее изделие. Поэтому у нас гиперзвук освоен, а американцы отстают лет на 10. Следующий шаг - противоракеты.Александр ЛисовскийМестная цензура убрала мой ответ Вам и Ваш ко мне , так что не обессудьте , ответа не будет .Сергей КарамышевОпять война?! Куда деваться? Нам победить! Им обосраться!Константин КононовАж ли вы пророк?!!!!!!! разве тот, кто пишет, участвует в переговорах, утверждая, что "Баграм наш"???!!!!!!!!!!Альбина Колесниковаох эти новости ,читать прямо не интересно ,только про то что война и она неизбежна, да хватит нас стращать блогеры уймитесь.Сергей СусловА кто Автор этого опуса?Ильмира ЗалееваМожно бомбить и с другого района, главное дали добро. Ведь бомбить будут Игил, а афганцы потом пусть разбираются и не лезут в Среднюю Азию. Я думаю, что у нас далеко не дураки сидят, чтобы просто так начать бомбить.Александр СимаковВо-первых, талибы пока никто и звать их никак. Пока официальные власти ещё в Кабуле, и де-юре все переговоры, ведущиеся помимо официальных властей о военных базах на территории Афганистана, не имеют под собой законного основания. Тем паче, Талибан внесён в список террористических организаций в России, и заключать с ним любые соглашения по крайней мере некорректно. И с какого потолка автор взял, что талибы предложили России занять авиабазу Баграм? Основная цель переговоров - заключение мира между талибами и правительством Афганистана. Если талибы пойдут на заключение мирного договора с действующим афганским правительством, то их исключат из списка террористических организаций.ССАРМАТОни талибы , а ты ктоЕЕвгенийТалиб - означает "ищущий", т.е. находящийся в поисках духовных божественных знаний.Александр СимаковДа без разницы, что они там ищут. Но "Талиб" означает "учащийся медресе" (мусульманского духовного училища) - движение организовали 30 студентов в г. Кандагар. Но я имел ввиду не это, когда написал что они никто и звать их никак. Движение Талибан не имеет официального статуса на государственном уровне.Александр СимаковА ты что сюда залез, убогий? Судя по твоей ленте ты больше Бонями-Водонаевыми интересуешься, а не политикой.Любовь МаловаКогда они полностью захватят власть,то будут официальным и движением,и партией.МИД РФ делает абсолюто правильно,что начинает разговаривать с ними сейчас,а не когда они будут у власти.Александр СимаковЯ с Вами согласен, что разговаривать с Талибаном необходимо, но переговоры ведутся о перемирии между Талибаном и официальными властями Афганистана. Ни о какой военной базе в Баграме речь не идет. В этой базе для нас просто нет необходимости, а для контроля за Индийским океаном нам достаточно авиабазы Хамадан в ИРАНЕ, на которой базируются наши Ту-22М3 и Су-34.Любовь МаловаВы не учитываете то,что Афганистан слишком неспокойный регион,а потому там нужно полностью если не контролировать ситуацию,то быть в курсе всех событий,там происходящих.И для этого база самое лучшее.Посольства само собой,но база это совсем другое. Так же база на территории другого государства, тем более по просьбе этого государства есть своего рода средство влияния,пусть и не в очень большое степени,на это государство.Ну и,глядя на американские базы по всему миру,могу сказать,что иностранная база на территории какого либо государства всегда ставит это государство хоть и в не очень большой степени,но зависимость от гс-вачья военная база там расположена.Понятно,что контролировать Афган ни у кого не получится,ну вот такая это страна и такие там люди,и,все же...Александр СимаковНам не очень-то и нужно, чтобы Афганистан от нас зависел. Военная база на территории другого государства не предназначена для того, чтобы быть в курсе всех событий, там происходящих. У неё другие функции. Официальный Кабул ещё не просил о вводе российских войск на территорию Афганистана. Но даже если такая просьба поступит, кого и от кого эта база будет защищать? Талибов от государства или государство от талибов? Для борьбы с ИГИЛ эта база тоже не самое подходящее место. Для нас главное, чтобы боевики ИГИЛ не перешли границы среднеазиатских республик. А вот для этого и есть базы в Киргизии и Таджикистане. Если Россия и Талибан договорятся о совместных действиях против ИГИЛ, то боевые действия будут вестись на севере Афганистана. И зачем размещать самолёты в центре страны, обеспечивать материально-техническое снабжение, для того, чтобы самолёты летали на выполнение боевых на север? Это по крайней мере не разумно.ВВВалерий ВалериевКонспирология как конспирология, хотя как то звучит правдоподобно. ВКС в Баграме рановато, там сегодня заступают главные игроки, Пакистан, Китай, у них своих подобий ВКС предостаточно. Вот с ними мы будем искать общие интересы. Эти интересы на виду, это энергетика, транспортная инфраструктура, геологоразведка. А там может и и добыча каких интересных минералов. Думаю Россия артачиться не будет, с удовольствием уступит им роль ведущих. Почему? Да потому что они являются главными финансовыми источниками всех ожидаемых преобразований. Сами афганцы нищие как церковные мыши. Кстати наша либеральная шваль усердно "порицает террористов Талибов. Тоже понятно, главная статья их дохода (марафет) накрывается медным тазом. Пугают вторжением в Таджикистан, тоже надуманная идея. У Пуштунов своих таджиков и узбеков как собак нерезаных, зачем им ещё среднеазиатские. А вот то что там много боевиков игиловцев, причём до поры служившие Афганскому правительству это верно. Теперь они попрут в свои родные пенаты. Это уже наша большая проблема.Тамара ФроловаГрамотноНадежда Захаровадай то Бог, чтобы мир был на этой земле и нам спокойнее будетigor vasiljewЧего ж их в России тогда запрещали,таких полезных? И средняя азия им не нужна и вообще они белые и пушистые...реваншВосток дело тонкое! А уровень подготовки наших работников МИДа, очень далек то того, как требует современная обстановка, это видно по всем тем событиям,что происходят в мире и как реагирует МИД России на эти события последние 10 лет.Любовь МаловаК сожалению, Вы Наши дипломаты слишком культурны,а по нынешним ременам это скорее недостаток,чем достоинство.Александр СимаковУровень подготовки наших работников МИДа достаточен для того, чтобы сказать о таких, как ты:ажуван гилязовПолитическая делегация талибов в Москве и это говорит о многом.Юрий ВолковЯ так полагаю, что список террористических организаций составлялся спешно и не без влияния наших зарубежных "партнёров". Надо ещё разобраться кто террорист, а кто борец за освобождение своей родины.Любовь МаловаНу борец,не борец,террорист не террорист, а если они полностью победят,то говорить с ними нужно в любом случае.Глупо становиться в позу и причитать: ах,какие они бессовестные! Если гсударству нужно будет о чем то с ними договариваться,то плюнут на все и будут договариваться.Юрий ВолковЯ вообще считаю, что бросаться обвинениями в терроризме надо очень осторожно. Что сделали с Ливией борцы с терроризмом? А Палестина - кровоточащая рана (извините за пафосное сравнение)? И в Афгане нынешняя власть пришла с оружием америкосов. Да, ИГИЛ террористы, ибо там за деньги собрана вся международная шваль, а не сирийцы. А талибы считаются террористами, по моему, только потому, что они против нас когда-то воевали.Любовь МаловаДа хрен его поймет,кто там террористы,кто не террористы.,тут все зависит от политической сиуации и от того,станут они у власти или не станут.Если станут - то не террористы. Главное, если талибы придут к власти,то разговаривать с ними надо и нужно.Юрий Волков!!!Игорь КузнецовВ царской России с террористами тоже боролись, а они привели страну к ВОСР. Идеология - это очень важно. Она объединяет. Если талибы хотят на основе исламизма (не экстремистского толка) установить государственную власть - это дело граждан Афганистана. В Иране тоже был период построения государственности на основе ислама. Даже преследовали коммунистов. Потом поняли - это не тот путь, по которому должна идти страна.Любовь МаловаРеволюцию плохим событием для истории России не считаю.А то,что нет идеологии и впрямь очень важно и отрицательно сказывается на всем в России.Комментировать
Свежие комментарии