В ФСБ предложили бесплатную для России схему депортации детей мигрантов

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Алексей Арсютин

А сколько выделяют в день на ребенка в декретном отпуске и им столько же а то наши дети изгои а мигрантам все лучше подавай Кто вносит такую смуту из числа чиновников ФИО вся страна должна знать таких прохиндеев