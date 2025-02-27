Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В ФСБ предложили бесплатную для России схему депортации детей мигрантов

В ФСБ предложили бесплатную для России схему депортации детей мигрантов

Русский компас Защитил ребёнка: брюнеты толпой избили 16-летнего парня Фото: Столичный СК.

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Комментарии
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ЕУ
Евгений Удалов
Ничего не поможет, дальше хуже, страшно становится за наших детей..
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6 час.
ЕС
Евгений С
Ну, дагестанца депортировать невозможно, это противоречит конституции, а, вот, лесоповал - это правильно.
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4 час.
АА
Алексей Арсютин
А сколько выделяют в день на ребенка в декретном отпуске и им столько же а то наши дети изгои а мигрантам все лучше подавай Кто вносит такую смуту из числа чиновников ФИО вся страна должна знать таких прохиндеев
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1 час.
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