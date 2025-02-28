Макрон назвал отказ Европы от размещения войск на Украине ошибкой

ПАРИЖ, 28 февраля, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил, что отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на территории Украины был ошибкой.
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