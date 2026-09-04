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Мостовой — о Батракове: «Видно, что тяжело ему. Но это «Галатасарай», а не «Касымпаша»

Мостовой — о Батракове: «Видно, что тяжело ему. Но это «Галатасарай», а не «Касымпаша»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о дебюте в стартовом составе «Галатасарая» российского полузащитника Алексея Батракова.

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