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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сити» и «Арсенал» лидируют в АПЛ с 9 очками после 3 туров, «Халл» – 3-й, «Челси» – 4-й, «Ливерпуль» – 6-й, «МЮ» – 11-й, «Тоттенхэм» – в зоне вылета

« Манчестер Сити » и « Арсенал » – единственные команды АПЛ , не терявшие очков в первых трех турах чемпионата.

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