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"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

Царьград Фото: globallookpress.com Юная особа из числа мигрантов или уже "новых граждан" на весь интернет заявила, что "Россия не для русских" и её товарки со своей плодовитостью вскоре "выдавят" коренное население.

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Комментарии
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виктор матвеев
Думаю это СВО еще впереди и будет более кровавым чем на украине.
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2 час.
Игорь Комаров
Они думают ,что смогут повторить февраль  1990 года в России? Только получиться все наоборот, будут бежать в свои аулы обратно....
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
Министр эконом развала и хуснуля купленные враги моей страны, запудрили мозги гаранту а, у него скоро выборы.
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10 мин.

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