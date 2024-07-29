В Карелии дачник проснулся без денег

В полицию Прионежского района поступило сообщение о краже денег с банковского счёта. Как рассказали в МВД Карелии, 26-летний петрозаводчанин отдыхал на даче, когда обнаружил, что со счета списали 10 тысяч рублей.
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