Пугачева и Галкин* живут в Израиле за счет известного олигарха

Исполнительница хита «Айсберг» и её супруг-комик Максим Галкин* уже давно находятся за границей. Первоначально пара надеялась обрести стабильность на земле обетованной, однако обострение ситуации на Ближнем Востоке разрушило эти планы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии