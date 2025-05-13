В Ростокине на пешеходном переходе таксист сбил женщину

Днём 45-летний мужчина ехал на автомобиле «Хёндэ Солярис» по проспекту Мира в направлении центра. В районе дома 81 он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с двигавшейся перед ним «Киа Соренто» под управлением мужчины 1984 года рождения.