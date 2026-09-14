Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровске к восьми годам колонии приговорена курьерша телефонных мошенников

В ходе следствия установлено, что осенью 2024 года с 21-летней злоумышленницей через мессенджер на связь вышел ее знакомый, проживающий за пределами Хабаровского края.

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