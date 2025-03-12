Спрос на летний отдых с детьми сократился в России

Жители страны стали реже планировать летние путешествия с детьми. Спрос на семейные туры сократился на 17%, на детские авиабилеты он уменьшился на 30% год к году, пишут «Известия» со ссылкой на сервисы бронирований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии