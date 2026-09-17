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Аргументы недели

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Китай не поддержал односторонние санкции против России без мандата Совбеза ООН

Китай не поддержал односторонние санкции против России без мандата Совбеза ООН

В МИД Китая заявили, что санкции против России, предусмотренные законопроектом Линдси Грэма, «не имеют оснований в международном праве».

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