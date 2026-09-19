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ТАСС

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ВС РФ уничтожили станцию РЭБ и укрытия ВСУ внутри котла в Харьковской области

ВС РФ уничтожили станцию РЭБ и укрытия ВСУ внутри котла в Харьковской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и укрытия подразделений противника внутри окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

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