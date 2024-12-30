Еще один южнокорейский самолет столкнулся с технической неисправностью после вылета

Власти распорядились проверить весь имеющийся в стране авиапарк Boeing 737-800 Еще один самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами с шасси после взлета из аэропорта Кимпхо в Чеджу.
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