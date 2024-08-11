В Рязани за незаконную торговлю оштрафованы 1224 нарушителя

Общая сумма наложенных штрафов составила 2 526 900 рублей. Администрация города Рязани обращает внимание, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии