В Рязани за незаконную торговлю оштрафованы 1224 нарушителя

Общая сумма наложенных штрафов составила 2 526 900 рублей. Администрация города Рязани обращает внимание, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.