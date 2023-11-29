На уральских трассах ввели новые ограничения из-за гололеда

ГИБДД продолжает ограничивать движение грузовиков и автобусов на уральских трассах. Так, запрещено выезжать пассажирскому транспорту и фурам на ЕКАД с 16-го по 28-й км, на трассу Екатеринбург – Реж – Алапаевск с 15-го по 47-й км.
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