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Трампу припомнили курьезный случай с эскалатором в штаб-квартире ООН

Трампу припомнили курьезный случай с эскалатором в штаб-квартире ООН

www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe Президенту США Дональду Трампу, прибывшему в штаб-квартиру ООН для выступления на Генеральной Ассамблее, напомнили о прошлогоднем инциденте с эскалатором: тогда механизм внезапно остановился, когда американский лидер находился на нем.

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