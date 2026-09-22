Трампу припомнили курьезный случай с эскалатором в штаб-квартире ООН

www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe Президенту США Дональду Трампу, прибывшему в штаб-квартиру ООН для выступления на Генеральной Ассамблее, напомнили о прошлогоднем инциденте с эскалатором: тогда механизм внезапно остановился, когда американский лидер находился на нем.