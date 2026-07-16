В России отреагировали на удаление VK и «Макс» из Google Play

Удаление российских мессенджеров из магазинов приложений на смартфонах — это звенья одной цепи технологической войны, в которой единственный ответ — создание собственных конкурентоспособных продуктов, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.