В России отреагировали на удаление VK и «Макс» из Google Play

Удаление российских мессенджеров из магазинов приложений на смартфонах — это звенья одной цепи технологической войны, в которой единственный ответ — создание собственных конкурентоспособных продуктов, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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