Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

В России отреагировали на удаление VK и «Макс» из Google Play

В России отреагировали на удаление VK и «Макс» из Google Play

Удаление российских мессенджеров из магазинов приложений на смартфонах — это звенья одной цепи технологической войны, в которой единственный ответ — создание собственных конкурентоспособных продуктов, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии