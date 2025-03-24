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Акции Ubisoft подскочили в цене на фоне первых успехов Assassin's Creed Shadows Издание Wall S...

Акции Ubisoft подскочили в цене на фоне первых успехов Assassin's Creed Shadows Издание Wall S...

Акции Ubisoft подскочили в цене на фоне первых успехов Assassin's Creed ShadowsИздание Wall Street Journal обратило внимание на рост стоимости акций французского издателя Ubisoft в ответ на первые успехи после релиза псевдоисторического боевика с открытым миром Assassin’s Creed Shadows.

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