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  • Вячеслав Даньшин
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Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Первые изменения внесены в 2014 году Развитие транспортной инфраструктуры Москвы, одного из основных ее элементов – метро, заключается не только в появлении новых станций, маршрутов, ТПУ и подобного, но и в появлении новой навигации.

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