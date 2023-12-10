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Дед Мороз оставил в подъезде подозрительный пакет и напугал жильцов

Дед Мороз оставил в подъезде подозрительный пакет и напугал жильцов

Из-за «подарка» неизвестного в костюме Деда Мороза москвичам пришлось вызывать кинологов.Жильцов одного из многоквартирных домов в центре Москвы напугал пакет, который оставил в подъезде человек в костюме Деда Мороза.

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