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Живая Кубань

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  • Evgenija Palette
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«Газпром» продал жилой комплекс на Кубани по сниженной в шесть раз цене

«Газпром» продал жилой комплекс на Кубани по сниженной в шесть раз цене

«Газпром» продал жилой комплекс на Кубани по сниженной в шесть раз ценеВ Краснодарском крае «Газпром» продал жилой комплекс, который предназначался для работников, занятых на строительстве, модернизации и обслуживании компрессорной станции «Краснодарская».

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