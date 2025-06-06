«Газпром» продал жилой комплекс на Кубани по сниженной в шесть раз цене

«Газпром» продал жилой комплекс на Кубани по сниженной в шесть раз ценеВ Краснодарском крае «Газпром» продал жилой комплекс, который предназначался для работников, занятых на строительстве, модернизации и обслуживании компрессорной станции «Краснодарская».
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