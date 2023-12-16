Названы лауреаты премии Digital Leaders 2023. Награды получили ключевые игроки отрасли

Подведены итоги ежегодной премии Digital Leaders — награды вручены за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисовНа форуме, который предшествовал церемонии награждения лауреатов, участники обсудили вопросы цифрового будущего бизнеса в разных секторах экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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