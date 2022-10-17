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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2022 года

Энергетический прогноз на семнадцатое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1067 =Бояться Любви, бояться растущей боли Любви, значит оставаться в запертой тёмной камере = Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете= Вам всегда гораздо легче принять и с желанием идти в потоке с тем, что вы ощущаете хорошим для себя = Возьмите на себя личную ответственность и осознайте, что вы можете пережить трудности = В смехе есть живые Энергии, питающие мозг, смех позволяет воспрянуть, восстановиться=Вы никогда не сможете что-то доказать человеку, пока не наступит его время понять это самому ="Говорят, что чувства сильно переоценены.

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